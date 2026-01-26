AUO Corporation Aktie
Erste Schätzungen: AUO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AUO lädt voraussichtlich am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,027 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll AUO nach den Prognosen von 8 Analysten 2,23 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,12 Milliarden USD umgesetzt worden.
9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,162 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 9,03 Milliarden USD, gegenüber 8,73 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
