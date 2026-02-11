Aura Minerals Aktie

Aura Minerals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PBMB / ISIN: VGG069731120

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Aura Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aura Minerals präsentiert voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,35 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 486,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 87,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 171,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aura Minerals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 321,6 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD, gegenüber -0,420 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 910,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 594,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

