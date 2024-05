Erste Schätzungen: Aurora Eiendom AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aurora Eiendom AS Registered präsentiert voraussichtlich am 15.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Aurora Eiendom AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,94 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,72 NOK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Aurora Eiendom AS Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 151,0 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aurora Eiendom AS Registered 144,5 Millionen NOK umsetzen können.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 7,91 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,360 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 606,5 Millionen NOK aus, nachdem im Vorjahr 574,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at