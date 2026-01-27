Erste Schätzungen: Aurora Innovation A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aurora Innovation A lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,117 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,460 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,460 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 3,7 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at