Aurora Innovatio a Aktie
WKN DE: A3CY5C / ISIN: US0517741072
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Aurora Innovation A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aurora Innovation A lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,117 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,460 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,460 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 3,7 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
