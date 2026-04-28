Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates Aktie
WKN: 593129 / ISIN: NO0006001601
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 4,12 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 11,38 NOK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 113,4 Millionen NOK aus – das entspräche einem Minus von 63,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307,6 Millionen NOK in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 19,15 NOK je Aktie, gegenüber 56,22 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 475,6 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 1,29 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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