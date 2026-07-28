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Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates Aktie

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593129 / ISIN: NO0006001601

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates lädt voraussichtlich am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 4,87 NOK gegenüber 16,78 NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 109,5 Millionen NOK – ein Minus von 67,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates 334,1 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 16,68 NOK, gegenüber 56,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 457,9 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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