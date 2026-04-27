Erste Schätzungen: Austevoll Seafood ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Austevoll Seafood ASA wird voraussichtlich am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,66 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 2560,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Austevoll Seafood ASA 0,100 NOK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,93 Milliarden NOK aus – eine Steigerung von 1,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Austevoll Seafood ASA einen Umsatz von 9,75 Milliarden NOK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,95 NOK, gegenüber 2,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 41,00 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,32 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at