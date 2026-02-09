Erste Schätzungen: Austevoll Seafood ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Austevoll Seafood ASA wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,05 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Austevoll Seafood ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 4,80 NOK in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 8,63 Milliarden NOK – das würde einem Abschlag von 5,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,10 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,84 NOK, während im vorherigen Zeitraum noch 13,60 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 38,43 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 35,37 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at