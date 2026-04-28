Erste Schätzungen: AUTO1 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AUTO1 wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,129 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 EUR je Aktie erzielt worden.

AUTO1 soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,38 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,94 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,653 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,360 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,71 Milliarden EUR, gegenüber 8,17 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at