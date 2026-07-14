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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AUTO1 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AUTO1 stellt voraussichtlich am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,125 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AUTO1 0,070 EUR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,38 Milliarden EUR – ein Plus von 20,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AUTO1 1,97 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,627 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,360 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,86 Milliarden EUR, gegenüber 8,17 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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