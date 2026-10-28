Erste Schätzungen: AutoCanada stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AutoCanada wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,486 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AutoCanada 0,700 CAD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,26 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,20 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,690 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,03 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,90 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at