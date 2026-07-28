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AutoCanada Aktie

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WKN DE: A1C43V / ISIN: CA05277B2093

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AutoCanada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AutoCanada wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,654 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,750 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AutoCanada in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,26 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,34 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,690 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,88 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,90 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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