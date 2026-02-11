Erste Schätzungen: Autodesk gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Autodesk wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

24 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,64 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 88,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,40 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten ein Plus von 16,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,91 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 29 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,23 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,12 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 27 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 7,17 Milliarden USD, gegenüber 6,11 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at