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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Autodesk stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Autodesk stellt voraussichtlich am 28.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 25 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,84 USD. Dies würde einem Zuwachs von 305,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Autodesk 0,700 USD je Aktie vermeldete.
23 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,89 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 16,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,42 USD, gegenüber 5,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 8,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,20 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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