Erste Schätzungen: Autodesk veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Autodesk wird sich voraussichtlich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 24 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Autodesk noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 22 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,27 Prozent auf 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Autodesk noch 1,57 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,94 USD je Aktie, gegenüber 5,12 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 7,07 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at