Erste Schätzungen: Autohome A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Autohome A wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,65 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Autohome A noch 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,77 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 248,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,93 CNY, gegenüber 1,86 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 6,69 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 978,2 Millionen USD generiert worden waren.

