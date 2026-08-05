Autohom a Aktie

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WKN DE: A1W93S / ISIN: KYG066341028

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05.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Autohome A präsentiert Quartalsergebnisse

Autohome A wird voraussichtlich am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,566 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,920 HKD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 22,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,46 Milliarden HKD gegenüber 1,90 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,26 HKD je Aktie, gegenüber 3,18 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,09 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 7,00 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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