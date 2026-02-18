Autohom a Aktie
WKN DE: A1W93S / ISIN: KYG066341028
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Autohome A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Autohome A stellt voraussichtlich am 05.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,715 HKD. Dies würde einem Zuwachs von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Autohome A 0,680 HKD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,94 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,93 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,55 HKD im Vergleich zu 3,62 HKD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 7,39 Milliarden HKD, gegenüber 7,63 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
