Autoliv Aktie

Autoliv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906892 / ISIN: US0528001094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Autoliv präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Autoliv wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,41 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,16 USD erwirtschaftet wurden.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,76 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,52 USD, gegenüber 9,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 11,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Autoliv Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Autoliv Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Autoliv Inc. 100,00 0,50% Autoliv Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:35 Kryptowährungen im 2. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
20:34 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:02 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.07.26 Juni 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.07.26 2. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen