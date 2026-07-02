Autoliv Aktie
WKN: 906892 / ISIN: US0528001094
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Autoliv präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Autoliv wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,41 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,16 USD erwirtschaftet wurden.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,76 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,52 USD, gegenüber 9,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 11,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,82 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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