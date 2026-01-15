Erste Schätzungen: Autoliv zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Autoliv wird voraussichtlich am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Autoliv 3,10 USD je Aktie eingenommen.

Autoliv soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,76 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

22 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,59 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 8,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 10,77 Milliarden USD, gegenüber 10,39 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at