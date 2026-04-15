Erste Schätzungen: Automatic Data Processing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Automatic Data Processing präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,29 USD. Dies würde einem Zuwachs von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Automatic Data Processing 3,06 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Automatic Data Processing nach den Prognosen von 14 Analysten 5,85 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,55 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,97 USD, gegenüber 9,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 21,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,56 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at