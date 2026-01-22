Erste Schätzungen: AutoNation stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AutoNation stellt voraussichtlich am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass AutoNation im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,64 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,08 Prozent auf 7,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte AutoNation noch 7,21 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,99 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 16,92 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 27,89 Milliarden USD, gegenüber 26,77 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at