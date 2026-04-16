Erste Schätzungen: AutoNation veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AutoNation wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,61 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,45 USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,69 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,66 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 17,04 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 27,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,63 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at