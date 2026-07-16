AutoNation Aktie
WKN: 880953 / ISIN: US05329W1027
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AutoNation zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AutoNation präsentiert in der voraussichtlich am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,26 USD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent auf 7,00 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,66 USD, gegenüber 17,04 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 27,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,63 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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