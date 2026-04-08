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WKN DE: A3C5A3 / ISIN: BMG0670A1099

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AutoStore präsentiert Quartalsergebnisse

AutoStore lässt sich voraussichtlich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AutoStore die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,010 USD je Aktie gegenüber -0,010 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 150,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 951,0 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,049 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,250 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 631,4 Millionen USD, gegenüber 5,59 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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