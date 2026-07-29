AutoStore Aktie
WKN DE: A3C5A3 / ISIN: BMG0670A1099
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AutoStore stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AutoStore wird voraussichtlich am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,011 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AutoStore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 NOK in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 166,2 Millionen USD für AutoStore, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,38 Milliarden NOK erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,051 USD, gegenüber 0,250 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 655,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 5,62 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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