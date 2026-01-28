Erste Schätzungen: AutoStore veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AutoStore wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 NOK je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 149,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,82 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,440 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 508,4 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 6,48 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

