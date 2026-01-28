AutoStore Aktie

AutoStore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5A3 / ISIN: BMG0670A1099

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AutoStore veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AutoStore wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 NOK je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 149,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,82 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,440 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 508,4 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 6,48 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

AutoStore 1,02 -0,49%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

