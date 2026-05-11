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11.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AutoZone präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AutoZone lässt sich voraussichtlich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AutoZone die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 36,17 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AutoZone ein EPS von 35,36 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,85 Milliarden USD gegenüber 4,46 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 148,82 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 144,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,51 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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