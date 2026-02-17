Erste Schätzungen: AutoZone zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AutoZone wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 27,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AutoZone 28,29 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll AutoZone nach den Prognosen von 21 Analysten 4,31 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,95 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 149,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 144,87 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 20,54 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,94 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at