Erste Schätzungen: AvalonBay Communities vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AvalonBay Communities wird voraussichtlich am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AvalonBay Communities ein EPS von 1,98 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,01 Prozent auf 765,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 823,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,41 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 7,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,02 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at