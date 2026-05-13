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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Avanti Feeds gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Avanti Feeds stellt voraussichtlich am 28.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 11,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 11,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Avanti Feeds in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 13,81 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 13,85 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 46,00 INR, gegenüber 38,81 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 59,05 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 55,49 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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