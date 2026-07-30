Avanti Feeds Aktie

Avanti Feeds für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JP38 / ISIN: INE871C01038

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30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Avanti Feeds stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Avanti Feeds stellt voraussichtlich am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 11,20 INR. Dies würde einer Verringerung von 14,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Avanti Feeds 13,09 INR je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Avanti Feeds in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 17,72 Milliarden INR im Vergleich zu 16,06 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 42,60 INR, gegenüber 44,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 68,40 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 59,87 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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