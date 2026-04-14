Erste Schätzungen: Avantor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Avantor präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,157 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,58 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Avantor für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,54 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,786 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,780 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,49 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,55 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at