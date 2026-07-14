Avantor Aktie
WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Avantor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Avantor stellt voraussichtlich am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,190 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Avantor ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 4,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,61 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,789 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,780 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,55 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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