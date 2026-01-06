Erste Schätzungen: Avanza Bank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Avanza Bank öffnet voraussichtlich am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,77 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,98 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,12 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 21,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,42 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 16,55 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 14,33 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,48 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,47 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at