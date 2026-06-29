Avanza Bank Aktie

Avanza Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PG8N / ISIN: SE0012454072

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29.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Avanza Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Avanza Bank wird voraussichtlich am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,43 SEK gegenüber 3,81 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,23 Milliarden SEK – ein Minus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avanza Bank 1,37 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,39 SEK im Vergleich zu 16,57 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 5,02 Milliarden SEK, gegenüber 5,74 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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