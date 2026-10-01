Erste Schätzungen: Avanza Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Avanza Bank wird voraussichtlich am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,14 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 17,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Avanza Bank 4,37 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,33 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,45 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,53 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 16,57 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,25 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,74 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at