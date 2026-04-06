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WKN DE: A2PG8N / ISIN: SE0012454072

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Avanza Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Avanza Bank lädt voraussichtlich am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,29 SEK je Aktie gegenüber 4,50 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 18,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,46 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,18 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,50 SEK im Vergleich zu 16,57 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 4,82 Milliarden SEK, gegenüber 5,74 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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