Avanza Bank Aktie
WKN DE: A2PG8N / ISIN: SE0012454072
|
06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Avanza Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Avanza Bank lädt voraussichtlich am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,29 SEK je Aktie gegenüber 4,50 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 18,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,46 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,18 Milliarden SEK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,50 SEK im Vergleich zu 16,57 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 4,82 Milliarden SEK, gegenüber 5,74 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avanza Bank Holding AB Registered Shs
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: Avanza Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|Ausblick: Avanza Bank legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.01.26
|Erste Schätzungen: Avanza Bank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.10.25
|Ausblick: Avanza Bank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Avanza Bank Holding AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Avanza Bank Holding AB Registered Shs
|33,13
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.