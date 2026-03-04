Erste Schätzungen: Aveanna Healthcare öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aveanna Healthcare präsentiert voraussichtlich am 19.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,148 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 23,69 Prozent auf 643,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 519,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,581 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,42 Milliarden USD, gegenüber 2,02 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at