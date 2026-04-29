Aveanna Healthcare Holdings Aktie
WKN DE: A3CN46 / ISIN: US05356F1057
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aveanna Healthcare veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aveanna Healthcare wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,125 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aveanna Healthcare 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aveanna Healthcare in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 613,2 Millionen USD im Vergleich zu 559,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,621 USD aus. Im Vorjahr waren 1,05 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 2,56 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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