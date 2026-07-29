Aveanna Healthcare Holdings Aktie

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WKN DE: A3CN46 / ISIN: US05356F1057

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aveanna Healthcare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aveanna Healthcare wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,168 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 29,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 USD erwirtschaftet wurden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,32 Prozent auf 638,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 589,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,707 USD, gegenüber 1,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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