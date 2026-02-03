Erste Schätzungen: Avensia Innovation AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Avensia Innovation AB wird voraussichtlich am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,160 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Avensia Innovation AB 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 106,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Avensia Innovation AB 115,4 Millionen SEK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,820 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,450 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 423,0 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 422,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at