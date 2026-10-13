Avensia Innovation AB Aktie

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WKN: 570294 / ISIN: SE0000671745

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Avensia Innovation AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Avensia Innovation AB wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,110 SEK je Aktie gegenüber 0,120 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 89,0 Millionen SEK gegenüber 89,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,490 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,580 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 405,4 Millionen SEK, gegenüber 423,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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