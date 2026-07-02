Erste Schätzungen: Avensia Innovation AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Avensia Innovation AB äußert sich voraussichtlich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,150 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Avensia Innovation AB in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 104,0 Millionen SEK im Vergleich zu 109,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,720 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,580 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 408,0 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 423,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at