Erste Schätzungen: AvePoint legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AvePoint präsentiert in der voraussichtlich am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,081 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 24,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 116,1 Millionen USD gegenüber 93,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,372 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 514,1 Millionen USD, gegenüber 419,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at