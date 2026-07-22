Erste Schätzungen: AvePoint präsentiert Quartalsergebnisse

AvePoint wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,083 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 102,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AvePoint für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 121,4 Millionen USD aus.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,404 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 512,8 Millionen USD, gegenüber 419,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at