Erste Schätzungen: Avery Dennison stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Avery Dennison präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,43 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,09 USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,15 Prozent auf 2,26 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,79 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,27 Milliarden USD, gegenüber 8,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at