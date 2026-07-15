Erste Schätzungen: Avery Dennison stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Avery Dennison wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,47 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,41 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Avery Dennison nach den Prognosen von 10 Analysten 2,30 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,22 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,02 USD, gegenüber 8,79 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 9,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,86 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at