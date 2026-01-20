Avery Dennison Aktie

Avery Dennison für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850354 / ISIN: US0536111091

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Avery Dennison veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Avery Dennison wird voraussichtlich am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,40 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent auf 2,28 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,49 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 8,73 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 8,87 Milliarden USD, gegenüber 8,76 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Avery Dennison Corp. 159,00 -0,63% Avery Dennison Corp.

