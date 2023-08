Erste Schätzungen: Aviat Networks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aviat Networks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,859 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 88,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie, gegenüber 2,76 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 344,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 303,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at